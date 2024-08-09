Galatasaray Hatayspor maçı Kesintisiz CANLI İZLE | GS-Hatayspor maçı şifresiz, tamamını donmadan, 4K canlı seyret!

Trendyol Süper Lig'in açılışında Galatasaray, RAMS Park'ta Hatayspor'u konuk ediyor. Geçen sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da yaşadığı mağlubiyeti unutturmak ve bu sezon 5. yıldız hedefiyle güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Turgut Doman'ın yöneteceği bu önemli karşılaşma, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?