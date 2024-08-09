Trendyol Süper Lig'in açılışında Galatasaray, RAMS Park'ta Hatayspor'u konuk ediyor. Geçen sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da yaşadığı mağlubiyeti unutturmak ve bu sezon 5. yıldız hedefiyle güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Turgut Doman'ın yöneteceği bu önemli karşılaşma, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunun açılış maçında bu akşam sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. 82 günlük bir aranın ardından taraftarıyla buluşacak olan Sarı-Kırmızılı ekip, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı bu akşam hangi kanalda yayınlanacak? İşte GS-Hatayspor maçı tamamını donmadan, 4K canlı seyretme detayları...
GS HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış maçında Galatasaray, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Hatayspor'u konuk edecek. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Şifresiz İzlenir Mi?
Bu karşılaşma beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak olup, şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Taraftarlar, maçı izlemek için kanalın yayın paketine abone olmalıdır.