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Galatasaray haberleri | Kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

Galatasaray'da Fatih Terim'in BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sonucu patlak veren kriz sonrası dün Türk Telekom Stadyumu'nda kritik bir toplantı yapıldı. Toplantının Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında yapılması beklenirken, sürpriz bir kararla Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay da toplantıya katıldı. Dev görüşmenin ardından buzların eritildiğine dair mesajlar verilirken, kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

27.10.2020 13:27 - Son Güncelleme:
Galatasaray haberleri | Kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

2020/21 sezonuna üst üste galibiyetle başlamasına rağmen bir anda düşüşe geçen Galatasaray'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir kriz patlak vermişti.

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Galatasaray haberleri | Kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

Transfer döneminde istenilen takviyelerin yapılamaması üzerine Terim ile başkan Cengiz arasında soğuk rüzgar esmişti.

Galatasaray haberleri | Kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

Son olarak usta teknik direktörün BB Erzurumspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar krizi en üst seviyeye taşıdı.

Galatasaray haberleri | Kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

2-1'lik BB Erzurumspor galibiyetinin ardından konuşan Fatih Terim, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim."

Galatasaray haberleri | Kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

"NE ARKASINDAYIM, NE YANINDAYIM"

"Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Bu, hiçbir şeyin farkında olmadığım anlamına gelmesin. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." sözleriyle gündeme damga vurdu.

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