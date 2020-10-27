Galatasaray haberleri | Kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

2-1'lik BB Erzurumspor galibiyetinin ardından konuşan Fatih Terim, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim."