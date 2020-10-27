Galatasaray haberleri | Kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
Galatasaray'da Fatih Terim'in BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sonucu patlak veren kriz sonrası dün Türk Telekom Stadyumu'nda kritik bir toplantı yapıldı. Toplantının Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında yapılması beklenirken, sürpriz bir kararla Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay da toplantıya katıldı. Dev görüşmenin ardından buzların eritildiğine dair mesajlar verilirken, kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...
2-1'lik BB Erzurumspor galibiyetinin ardından konuşan Fatih Terim, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim."