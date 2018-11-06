Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde PFDKya sevk edilecek isimler belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde PFDK'ya sevk edilecek isimler belli oldu
Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve maçın bitiş düdüğünün ardından olayların çıktığı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası bazı isimlere tarihi ceza geliyor.
6 Kasım 2018 Salı, 06:54:38 Güncelleme: 06:58:31
TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart gören ve disiplin kuruluna sevk edilecek olan Fenerbahçeli Jailson, Roberto Soldado ve Galatasaray'dan Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve suçlu olduğu düşünülen Donk ve Rodrigues'in de disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.
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