Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde PFDK'ya sevk edilecek isimler belli oldu

Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve maçın bitiş düdüğünün ardından olayların çıktığı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası bazı isimlere tarihi ceza geliyor.

6 Kasım 2018 Salı, 06:54:38 Güncelleme: 06:58:31
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde PFDKya sevk edilecek isimler belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2-2 sonuçlanan ancak futboldan çok yaşanan olaylarla konuşulan derbinin faturası ağır olacak.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde PFDKya sevk edilecek isimler belli oldu

Karşılaşmanın temsilci ve hakem raporlarını alan, ardından müsabakanın görüntülerini inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, raporlarda eksik gördüğü ve soru işareti olan olaylarla ilgili başta hakem Fırat Aydınus olmak üzere gözlemciden de ek rapor istedi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde PFDKya sevk edilecek isimler belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart gören ve disiplin kuruluna sevk edilecek olan Fenerbahçeli Jailson, Roberto Soldado ve Galatasaray'dan Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve suçlu olduğu düşünülen Donk ve Rodrigues'in de disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde PFDKya sevk edilecek isimler belli oldu

Raporlarda ayrıca Serdar Aziz, Muğdat ve Yiğithan Güveli'nin isimlerinin yer aldığı öğrenildi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde PFDKya sevk edilecek isimler belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği, talimatlar gereği futbolcuların karıştığı bu eylemlerin müsabaka dışı olmasından dolayı disiplin talimatının ilgili saldırı maddesinden sevkine karar verirken, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da, aynı kapsamda disiplin kuruluna gönderildi.

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