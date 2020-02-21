Haberler Galeri Spor Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını görüşmeye davet etmişti. Bu çağrı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sağduyu çağrısı yapıldı.

21.02.2020 17:27 - Son Güncelleme: 21.02.2020 18:33
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi!

İstanbul Valiliğinde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sağduyu çağrısı yapıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi!

Toplantıda ayrıca spor müsabakalarında gerginlik yaşanmaması, alınacak olan güvenlik önemleri ve 4 büyük kulübün üzerine düşen sorumluluklar gibi konuların konuşulduğu belirtilirken; centilmenlik ve dostluğun her zaman sürmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanları, gerçekleşen kritik futbol toplantısı sonrası İstanbul Valiliği önünde kameralara poz verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi!

Ayrıca toplantı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var. Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" açıklamasında bulundu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Onu tanıdınız mı? Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren son kişi...
Onu tanıdınız mı? Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren son kişi...