Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi!

Ayrıca toplantı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var. Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" açıklamasında bulundu.