Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını görüşmeye davet etmişti. Bu çağrı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sağduyu çağrısı yapıldı.
İstanbul Valiliğinde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sağduyu çağrısı yapıldı.
Ayrıca toplantı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var. Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" açıklamasında bulundu.