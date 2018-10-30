Galatasaray derbisinde Fenerbahçenin başında kim olacak?

KOCAMAN-YANAL İHTİMALİ MUCİZE

Fenerbahçe'de daha önce şampiyonluk yaşayan iki teknik adam Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri konusunda ise henüz bir gelişme yok. İki teknik adam dün itibariyle aranmadı. Başkan Ali Koç'un iki isme şu an itibariyle sıcak bakmadığı ve bu iki ismin göreve gelme olasılığının sıfıra yakın olduğu kaydedildi.