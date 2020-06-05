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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına dur durak bilmeden hazırlanıyor! Uçmayan kalmadı

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig verilen ada 12 Haziran bitiyor, sporseverler takımlarına kavuşuyor. Galatasaray, 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Hedef mutlak 3 puan... Hata yapmak istemeyen Sarı-kırmızılılar'ın antrenmanından ilginç görüntüler yansıdı. Antrenmanda dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan Galatasaraylı oyuncular oldukça hırslı bir görüntü sergiledi.

05.06.2020 16:04 - Son Güncelleme: 05.06.2020 16:58
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına dur durak bilmeyen hazırlanıyor! Uçmayan kalmadı

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına dur durak bilmeyen hazırlanıyor! Uçmayan kalmadı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına dur durak bilmeyen hazırlanıyor! Uçmayan kalmadı

Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına dur durak bilmeyen hazırlanıyor! Uçmayan kalmadı

Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına dur durak bilmeyen hazırlanıyor! Uçmayan kalmadı

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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