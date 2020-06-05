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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına dur durak bilmeden hazırlanıyor! Uçmayan kalmadı

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig verilen ada 12 Haziran bitiyor, sporseverler takımlarına kavuşuyor. Galatasaray, 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Hedef mutlak 3 puan... Hata yapmak istemeyen Sarı-kırmızılılar'ın antrenmanından ilginç görüntüler yansıdı. Antrenmanda dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan Galatasaraylı oyuncular oldukça hırslı bir görüntü sergiledi.

05.06.2020 16:04 - Son Güncelleme: 05.06.2020 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





