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Fenerbahçeli Ozan Tufan hayatının imzasını atacak! Ozan Tufan sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifi etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan hayatının imzasını atacak! Ozan Tufan sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifi etti
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Ozan Tufan, hayatının imzası için ilk adımı attı... Ozan Tufan, boğazda sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifi etti. Ozan Tufan ve Rojin Haspolat'ın yakın çevresinin de bulunduğu özel geceden çok özel anlar yansıdı.
06.06.2020 09:50
- Son Güncelleme: 06.06.2020 10:04
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.
Tufan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a evlilik teklifinde bulunduğunu duyurdu
Sarı-lacivertli yıldız o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımın ardından fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.
Ozan Tufan'ın paylaşımında ise 'kalp' emojileri yer aldı. Futbolcunun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.
ARKADAŞLARINDAN TEBRİK YAĞDI
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan'ın Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştığı gönderiye futbolcu arkadaşlarından da tebrik yağdı. Çağlar Söyüncü, Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu ve Nabil Dirar yıldız futbolcunun paylaşımına yorumda bulundu.