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Fenerbahçeli Ozan Tufan hayatının imzasını atacak! Ozan Tufan sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifi etti

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Ozan Tufan, hayatının imzası için ilk adımı attı... Ozan Tufan, boğazda sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifi etti. Ozan Tufan ve Rojin Haspolat'ın yakın çevresinin de bulunduğu özel geceden çok özel anlar yansıdı.

06.06.2020 09:50 - Son Güncelleme: 06.06.2020 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





