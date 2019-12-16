Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den 'limit arttırımı' tepkisi!
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'de bozulduğunu belirten Cengiz, TFF'nin 'limit artırım' kararını ve Trabzonspor'un tepkisini de değerlendirdi. İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in o açıklamaları.
"VAR SİSTEMİNİ BOZDUK"
Özellikle biz VAR sistemini bozduk maalesef. Biz elle gol atılacağını öğrendik. VAR'da oturan hakem de, hepimizin uluslararası başarılarından övündüğümüz bir hakem, şok yaşadık. VAR odasında 20 kamera varsa, 20 görüntü akar. O görüntülere teknik sorumlular bakar ve hakemler kameraları ister.
"HAKEM GÖRMEDEN ELLE DE ATILIYOR"
Kamera kalitesinin yeterli olmadığını belirten Mustafa Cengiz, "Sezon öncesi toplantıya Oğuz Sarvan ve ekibi de geldi, 'hakemin VAR'a gitmesi sicillerini kötü etkiliyor' dedi. Böyle bir şey yok. Bunu düzeltmek insani bir şey, VAR'a gitmekten neden korkuyorsun? Gerçi VAR'a gitmekten biz de korkuyoruz artık, diagonal çizgiler çiziliyor VAR'da. Elle çizilen çizgi oluyor, hakem görmeden elle de atılıyor ya, Tanrı'nın eli. Futbolcunun topa vurduğunu gösteren küçük bir kare vardı, o topa baktığınız mı?
Top orada Amerikan futbol topu, elips durumda top. Yayıncı kuruluşa soruyorum, kameraların frameleri iyi olsa, o topu görürsün. 2 milisaniye oynatırsan ofsayt görülür. Orada 60'lık, 120'lik kameralarla çekerseniz top bombe yapar, vuruş anını göremezsiniz. Yayıncılık 4K'ya gidiyor artık, onu bulamıyorsanız 120 yapın da bari 2K olsun. TFF çok masraf etti VAR odası için, paralarını da kulüpler ödüyor, onu da söyleyeyim" şeklinde konuştu.
"UEFA TARİHİNDE BU BİR İLK"
Kendilerinin Galatasaray'da emanetçi olduğunu ve bunu gelecek nesillere iyi bir şekilde aktarmak istediklerini söyleyen Cengiz, "Öncelikle şunu vurgulayalım, insanlarımız haklı. Gündelik başarılara, haftalık hafızalara sahibiz. Galatasaray son iki yılın şampiyonu. Galatasaray, tarihinde ilk defa kâra geçti. Galatasaray, şartlar böyle giderse 2-3 yıl içerisinde de dernek bazında borcunu sıfırlayacak. Hedefimiz bu. Biz gelecek kuşaklara bunu teslim etmek istiyoruz. Biz burada emanetçiyiz. Bu emanet bizim aklımıza, vizyonumuza teslim edilmiş. Doğruluk ve dürüstlük yetmez doğru yönetmeniz gerekir. Biz Türkiye'de içinde bulunduğumuz şartlarda doğru yönettiğimize inanıyoruz. Şunu net olarak görmek gerek, haddimizi bileceğiz, herkes de haddini bilecek. Biz şu anda 147 milyon Euro bir zarar bildirmemize ve limitimiz 5 milyon olmasına rağmen 142 milyon aşımla, çok doğru bir sunum ve anlatım yaparak camianın büyük desteğiyle mali durumumuzda kıpırdanma yaptık ve UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. UEFA tarihinde bu bir ilk, üst üste iki defa yapılandırma yapan tek takımız. Aynı UEFA şu anda bizi örnek gösteriyor. Bu Türkiye için onur verici. Buna inanmayanlar CAS'a gitti, CAS'ı da kazandık. Biz, hedefimiz dünyanın tepesi ama realist olmak gerek maalesef 5 büyük ülke ligiyle diğer ülkeler arasındaki makas açıldı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, bir ortak etkileşim.