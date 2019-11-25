Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüştü! Arda Turan ilk kez konuştu...
Süper Lig'in 12.haftasında oynanan Galarasaray-Medipol Başakşehir maçı ilginç anlara tanıklık etmişti... EURO 2016'da prim mevzusu yüzünden araları açılan Fatih Terim ve Arda Turan'ın samimi görüntüleri, spor basınına damgasını vurmuştu. Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elini öpmüş, bu hareketi 'Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor?' olarak yorumlanmıştı. Yaşananlar sonrası Arda Turan ilk kez konuştu. Öte yandan Arda'nın Galatasaray'a döneceği iddiaları taraftarı ikiye bölmüş durumda...
25.11.2019 11:59
- Son Güncelleme: 25.11.2019 12:14
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