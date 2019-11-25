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Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüştü! Arda Turan ilk kez konuştu...

Süper Lig'in 12.haftasında oynanan Galarasaray-Medipol Başakşehir maçı ilginç anlara tanıklık etmişti... EURO 2016'da prim mevzusu yüzünden araları açılan Fatih Terim ve Arda Turan'ın samimi görüntüleri, spor basınına damgasını vurmuştu. Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elini öpmüş, bu hareketi 'Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor?' olarak yorumlanmıştı. Yaşananlar sonrası Arda Turan ilk kez konuştu. Öte yandan Arda'nın Galatasaray'a döneceği iddiaları taraftarı ikiye bölmüş durumda...

25.11.2019 11:59 - Son Güncelleme: 25.11.2019 12:14
Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüştü! Arda Turan ilk kez konuştu...

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde ilginç bir an yaşandı!

Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüştü! Arda Turan ilk kez konuştu...

EURO 2016'daki prim kriziyle arası açılan ve tartışan Fatih Terim-Arda Turan arasında gerginlik sona erdi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede yedekler arasında yer alan Arda Turan, Galatasaray yedek kulübesine giderek Fatih Terim'in elini öperek, eski hocasına sarıldı.

Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüştü! Arda Turan ilk kez konuştu...

O ANLARI ANLATTI

Arda Turan, Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'le yaşadığı diyalogla ilgili ilk kez konuştu.

Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüştü! Arda Turan ilk kez konuştu...

Beyaz TV'ye konuşan Arda Turan, "Önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüştü! Arda Turan ilk kez konuştu...

Terim, maçtan sonra ise Arda'nın yanına gelmesiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu:

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