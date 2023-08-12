83 maç+ 7 gol+ 8 de asist! Durdu durdu Beşiktaş ters köşe yaptı! Şenol Güneş 10 numarasını buldu!

Türk futbolunun önemli temsilcilerinden biri olan Beşiktaş, transfer sezonunun hareketli günlerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, gözler CSKA Moskova formasıyla parlayan yetenekli futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'a çevrildi. Beşiktaş yönetiminin girişimleri ve oyuncunun kabulü sonucunda, transfer gerçekleşti ve Zaynutdinov'un Siyah-Beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu hamle, Beşiktaş'ın güçlenme hedeflerine ulaşma yolunda atılan önemli bir adım olarak spor kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılandı.