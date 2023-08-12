83 maç+ 7 gol+ 8 de asist! Durdu durdu Beşiktaş ters köşe yaptı! Şenol Güneş 10 numarasını buldu!

Türk futbolunun önemli temsilcilerinden biri olan Beşiktaş, transfer sezonunun hareketli günlerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, gözler CSKA Moskova formasıyla parlayan yetenekli futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'a çevrildi. Beşiktaş yönetiminin girişimleri ve oyuncunun kabulü sonucunda, transfer gerçekleşti ve Zaynutdinov'un Siyah-Beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu hamle, Beşiktaş'ın güçlenme hedeflerine ulaşma yolunda atılan önemli bir adım olarak spor kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılandı.
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi gündemde önemli bir yer tutuyor. Siyah-Beyazlılar, genç yetenekli oyuncuyu kadrolarına katmak için sadece oyuncuyu değil, aynı zamanda oyuncunun kulübünü de ikna etmiş durumda. İşte transferin detayları...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in planları doğrultusunda, hem orta saha hem de savunmada farklı pozisyonlarda görev alabilen ve mavi kart kuralına uygunluğuyla dikkat çeken bir oyuncu için adım atıldı.
Rus kulübüyle yürütülen görüşmeler sonucunda, 4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.