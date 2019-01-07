Galatasaray Alan'dan sonra Renato Augusto'yu da bitiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet için Alan'ı bitirdikten sonra şimdi de bir diğer Brezilyalı Renato Augusto'nun peşine düştü. Sambacının Galatasaray'a önerildiği iddia edilirken, konu ile ilgili Fatih Terim'in raporu beklenecek.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 08:23:55 Güncelleme: 08:26:42
Galatasaray Alan'dan sonra Renato Augusto'yu da bitiriyor!

Galatasaray'da tüm gözler golcü transferine çevrilirken Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile ilgili herkesi umutlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Alan'dan sonra Renato Augusto'yu da bitiriyor!

Çin basını, Alan Carvalho'nun birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelip Galatasaray ile sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Galatasaray Alan'dan sonra Renato Augusto'yu da bitiriyor!

Galatasaraylıların hasretle beklediği haber, Çin basınından Sina CH'tan geldi.

Galatasaray Alan'dan sonra Renato Augusto'yu da bitiriyor!

Geniş yer verilen haberde, Brezilyalı oyuncu ile görüşmelerin oldukça iyi gittiği ve sadece detayların kaldığı belirtildi.

Galatasaray Alan'dan sonra Renato Augusto'yu da bitiriyor!

YILLIK ÜCRETİ BELLİ
Ayrıca, uzun süredir Galatasaray'a transferi tamamlanması beklenen Brezilyalı golcü oyuncunun, teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme yaptığı ve bundan sonra ikna olduğu açıklandı.

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