Galatasaray Alan'dan sonra Renato Augusto'yu da bitiriyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet için Alan'ı bitirdikten sonra şimdi de bir diğer Brezilyalı Renato Augusto'nun peşine düştü. Sambacının Galatasaray'a önerildiği iddia edilirken, konu ile ilgili Fatih Terim'in raporu beklenecek.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 08:23:55
Güncelleme: 08:26:42
Galatasaray'da tüm gözler golcü transferine çevrilirken Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile ilgili herkesi umutlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Çin basını, Alan Carvalho'nun birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelip Galatasaray ile sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Galatasaraylıların hasretle beklediği haber, Çin basınından Sina CH'tan geldi.
Geniş yer verilen haberde, Brezilyalı oyuncu ile görüşmelerin oldukça iyi gittiği ve sadece detayların kaldığı belirtildi.
YILLIK ÜCRETİ BELLİ
Ayrıca, uzun süredir Galatasaray'a transferi tamamlanması beklenen Brezilyalı golcü oyuncunun, teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme yaptığı ve bundan sonra ikna olduğu açıklandı.