Fenerbahçe Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ı bitiriyor
Transfer sezonuna Sadık Çiftpınar ile hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile görüşme halinde olan sarı-lacivertliler diğer yandan da Tolgay Arslan transferini bitirmek için çaba sarf ediyor.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 08:49:47
Transferde yabancı sayısının kademeli olarak düşeceğini göz önünde tutarak yerli oyuncu hamlesi başlatan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın ardından gözler iki yıldıza çevrildi.
Asbaşkan Semih Özsoy'un 'Onlar da bize gelmek istiyorlar' dediği iki oyuncu ve menajerleri ile prensipte anlaşma sağlandı.
Yönetim, imza için kulüplerin ikna olmasını bekliyor.
Serdar Aziz, Galatasaray'la kendisi görüşüyor.
ERSUN YANAL ÇOK İSTİYOR
Galatasaray'da 2 milyon euro birikmiş ücreti olan milli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisini istedi. Tolgay Arslan içinse Beşiktaş'ın yumuşaması bekleniyor.