Fenerbahçe Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ı bitiriyor

Transfer sezonuna Sadık Çiftpınar ile hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile görüşme halinde olan sarı-lacivertliler diğer yandan da Tolgay Arslan transferini bitirmek için çaba sarf ediyor.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 08:49:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





