"Galatasaray Alan Carvalho ile anlaştı!"

Gelen son dakika haberlerine göre Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.

28 Aralık 2018 Cuma, 20:57:15 Güncelleme: 21:05:16
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaştı!

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray Alan Carvalho ile anlaştı!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlatıyor. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Alan Carvalho ile anlaştı!

Eren Derdiyok'un da gözden çıkarılmasıyla transfere hız veren Galatasaray'da; anlaşma sağlanan Alan'ın Antalya kampına yetişmesi bekleniyor.

Galatasaray Alan Carvalho ile anlaştı!

Brezilyalı golcü, bu sezon çıktığı 22 maçta 19 gol ve 8 asist kaydetti.

Galatasaray Alan Carvalho ile anlaştı!

ALAN CARVALHO KİMDİR?
Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan ve 10 Temmuz 1989'da Brezilya'da doğan golcü oyuncu, kariyerine ülkesinin Fluminense kulübünde başladı.

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