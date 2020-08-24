Galatasaray A Takımı, U19'a gol olup yağdı, o isim herkesi şaşırttı: 6-2
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bir süre Eyüpspor ile hazırlık maçı yapacağını açıklamıştı. Ancak Eyüpspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası maç iptal edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, U-19 takımıyla antrenman maçı gerçekleştirdi. Galatasaray A Takımının 6-2'lik skorla kazandığı maçta oyuncular üst düzey bir görüntü sergilerken, Mbaye Diagne'nin performansı dikkatleri topladı.
24.08.2020 17:06
- Son Güncelleme: 24.08.2020 17:06
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