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Galatasaray A Takımı, U19'a gol olup yağdı, o isim herkesi şaşırttı: 6-2

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bir süre Eyüpspor ile hazırlık maçı yapacağını açıklamıştı. Ancak Eyüpspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası maç iptal edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, U-19 takımıyla antrenman maçı gerçekleştirdi. Galatasaray A Takımının 6-2'lik skorla kazandığı maçta oyuncular üst düzey bir görüntü sergilerken, Mbaye Diagne'nin performansı dikkatleri topladı.

24.08.2020 17:06 - Son Güncelleme: 24.08.2020 17:06
Galatasaray A Takımı, U19'a gol olup yağdı, o isim herkesi şaşırttı: 6-2

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray 5 yeni ismi kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray A Takımı, U19'a gol olup yağdı, o isim herkesi şaşırttı: 6-2

Sarı-kırmızılılar, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferleri resmen açıklanmıştı.

Galatasaray A Takımı, U19'a gol olup yağdı, o isim herkesi şaşırttı: 6-2

Geçtiğimiz günlerde hazırlık maçı takvimini açıklayan sarı-kırmızılılar ilk maçını 24 Ağustos tarihinde Eyüpspor ile gerçekleştirecekti.

Galatasaray A Takımı, U19'a gol olup yağdı, o isim herkesi şaşırttı: 6-2

Ancak, Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklama ile bir isimde koronavirüs vakasına rastlanılması sonrası, maç iptal edilmiş ve sarı-kırmızılılar U-19 takımı ile bir antrenman maçı düzenlemişti.

Galatasaray A Takımı, U19'a gol olup yağdı, o isim herkesi şaşırttı: 6-2

Galatasaray Futbol A Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçını gerçekleştirdi.

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