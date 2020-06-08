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Fransızlar rakiplere korku salan stadyumları seçti! Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bakın kaçıncı...

Fransa'nın kötü futbol dergisi France Football 'rakiplerine korku salan en ateşli statlar' listesini sıraladı. France Football'un değerlendirmesinde en ateşli statlar listesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yer alırken bu anlamda da bir ilke imza atıldı. Listede Türkiye, ilk 20 arasında 3 stadyumu olan tek ülke oldu. İşte o liste...

08.06.2020 17:05 - Son Güncelleme: 08.06.2020 17:05
Fransızlar rakiplere korku salan stadyumları seçti! Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bakın kaçıncı...

France Football'un 'en ateşli statlar' değerlendirmesinde Türkiye, ilk 20 arasında 3 stadyumu olan tek ülke oldu. France Football'un değerlendirmesinde en ateşli statlar listelenirken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 20'de kendine yer buldu.

30. Millerntor-Stadion (FC St. Pauli)

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Fransızlar rakiplere korku salan stadyumları seçti! Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bakın kaçıncı...

29. Parc des Princes (Paris-Saint-Germain)

Fransızlar rakiplere korku salan stadyumları seçti! Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bakın kaçıncı...

28. Stade Olympique de Rades (Esperance Tunis)

Fransızlar rakiplere korku salan stadyumları seçti! Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bakın kaçıncı...

27. Stade Omar Hammadi (MC Algier)

Fransızlar rakiplere korku salan stadyumları seçti! Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bakın kaçıncı...

26. Estadio da Luz (Benfica)

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