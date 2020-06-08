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Fransızlar rakiplere korku salan stadyumları seçti! Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bakın kaçıncı...

Fransa'nın kötü futbol dergisi France Football 'rakiplerine korku salan en ateşli statlar' listesini sıraladı. France Football'un değerlendirmesinde en ateşli statlar listesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yer alırken bu anlamda da bir ilke imza atıldı. Listede Türkiye, ilk 20 arasında 3 stadyumu olan tek ülke oldu. İşte o liste...

08.06.2020 17:05 - Son Güncelleme: 08.06.2020 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





