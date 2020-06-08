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Fenerbahçe'de Isla ayrılığı resmen duyurdu!

Önümüzdeki sezon adına kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini ve takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. İşte detaylar...

08.06.2020 18:25 - Son Güncelleme: 08.06.2020 18:25
Fenerbahçe'de Isla ayrılığı resmen duyurdu!

Mart ayında askıya alınan 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

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Fenerbahçe'de Isla ayrılığı resmen duyurdu!

Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertli ekip, bir yandan da önümüzdeki sezon için kadro yapılanmasını kuruyor.

Fenerbahçe'de Isla ayrılığı resmen duyurdu!

Dış transferde hareketli günler geçiren ve birçok isimle görüşme halinde olan Süper Lig devinde flaş bir ayrılık yaşandı.

Fenerbahçe'de Isla ayrılığı resmen duyurdu!

Sarı Kanaryalar'da 3. sezonuna giren ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Şilili yıldız sağ bek Mauricio Isla, geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Isla ayrılığı resmen duyurdu!

İŞTE ISLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim."

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