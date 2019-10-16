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Fransızlar Merih Demiral'a hayran kaldı, bir de lakap taktı! İşte Merih'in yeni bonservis bedeli...

Sezon başında İtalya'nın köklü ekiplerinden Juventus'a transfer olan Merih Demiral performansıyla adından söz ettiriyor. A Milli Futbol Takımımızın oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdiği oyunla parmak ısırtan genç stoper adeta 'Türk duvarı' ördü. Demiral, 1-1 berabere kaldığımız Fransızları da kendine hayran bıraktı. Fransızlar bir de ona lakap taktı...

16.10.2019 11:41 - Son Güncelleme: 16.10.2019 11:52
Fransızlar Merih Demiral'a hayran kaldı, bir de lakap taktı! İşte Merih'in eni bonservis bedeli...

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 19'a yükselten ay-yıldızlı ekibimiz, liderliğini sürdürdü. Takım olarak iyi bir performans sergileyen millilerle, bir isim daha çok ön plana çıktı: Merih Demiral.

Fransızlar Merih Demiral'a hayran kaldı, bir de lakap taktı! İşte Merih'in eni bonservis bedeli...

Sezon başında İtalyan devi Juventus'a transfer olan genç stoper, 8 maçta sadece 3 gol yiyen milli takımın defansına adeta duvar ördü.

Mert ve Çağlar'la birlikte Griezmann, Ben Yedder ve Coman gibi etkili futbolcuları durdurmayı başaran 21 yaşındaki defans oyuncusu, Fransızları kendisine hayran bıraktı.

Fransızlar Merih Demiral'a hayran kaldı, bir de lakap taktı! İşte Merih'in eni bonservis bedeli...

LAKAP TAKTILAR: VAHŞİ MERİH

Maçı değerlendiren France Football, sahanın en iyileri arasında Mert Günok, Merih Demiral ve Antoine Griezmann'ı gösterdi. Merih Demiral için ise 'Vahşi Merih' benzetmesi yapıldı.

Fransızlar Merih Demiral'a hayran kaldı, bir de lakap taktı! İşte Merih'in eni bonservis bedeli...

JUVENTUS TARAFTARLARI MONTERO'YA BENZETİYOR

Fransızlar, ''Her hamlesinden sonra yumruğunu sallarken görülüyor. Sürekli agresif şekilde oynuyor. Eğer adamını ilk hamlede kaçırırsa hızıyla onu yakalıyor. Çağlar Söyüncü ile birlikte çok iyi ikili oldular. Juventus taraftarları onu şimdiden Paolo Montero ile kıyaslıyor. Ben Yedder ve Coman'a adım attırmadı. Henüz 21 yaşında ve 'Vahşi Merih' şimdiden gelecek vadeden bir savunmacıdan çok daha fazlası olmuş durumda.'' ifadelerini kullandı.

Fransızlar Merih Demiral'a hayran kaldı, bir de lakap taktı! İşte Merih'in eni bonservis bedeli...

Merih Demiral'ın bu günlere gelişi de hiç kolay olmadı...

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