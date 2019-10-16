Fransızlar Merih Demiral'a hayran kaldı, bir de lakap taktı! İşte Merih'in yeni bonservis bedeli...

JUVENTUS TARAFTARLARI MONTERO'YA BENZETİYOR

Fransızlar, ''Her hamlesinden sonra yumruğunu sallarken görülüyor. Sürekli agresif şekilde oynuyor. Eğer adamını ilk hamlede kaçırırsa hızıyla onu yakalıyor. Çağlar Söyüncü ile birlikte çok iyi ikili oldular. Juventus taraftarları onu şimdiden Paolo Montero ile kıyaslıyor. Ben Yedder ve Coman'a adım attırmadı. Henüz 21 yaşında ve 'Vahşi Merih' şimdiden gelecek vadeden bir savunmacıdan çok daha fazlası olmuş durumda.'' ifadelerini kullandı.