Fenerbahçe'de Max Kruse şoku | Fenerbahçe son dakika haberleri...

Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber... Milli aranın sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı... Sarı-lacivertli ekipte bir süredir takımdan ayrı kalan Garry Rodrigues'ten yüzleri güldüren haberler gelirken, Max Kruse'un son durumu teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

16.10.2019 09:38 - Son Güncelleme: 16.10.2019 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





