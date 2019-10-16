Fenerbahçe'de Max Kruse şoku | Fenerbahçe son dakika haberleri...
Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber... Milli aranın sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı... Sarı-lacivertli ekipte bir süredir takımdan ayrı kalan Garry Rodrigues'ten yüzleri güldüren haberler gelirken, Max Kruse'un son durumu teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
16.10.2019 09:38
- Son Güncelleme: 16.10.2019 09:42
Fenerbahçe'de Max Kruse şoku yaşanıyor.
Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
ZAJC, EMRE VE DIRAR TAKIMA KATILDI
Fenerbahçe'de milli takımlarda bulunan Emre Belözoğlu, Miha Zajc ve çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar takıma dahil oldu.