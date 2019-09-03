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Flaş açıklama: "Falcao'yu Galatasaray dışında sadece sadece onlar alırdı!"

Transfer sezonunun ardından Süper Lig ekipleri kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirirken, spor yazarları da haftanın olaylarını üç soruda değerlendirdi. Özellikle Galatasaray'ın Falcao transferi dünya spor basınında manşetlere taşınırken, usta spor yazarı ise Falcao transferi için "Çin ve Katar takımları dışında kimse almazdı." yorumunda bulundu. İşte o yorumlar...

03.09.2019 12:57 - Son Güncelleme: 03.09.2019 12:57
Flaş açıklama: Falcao'yu Galatasaray dışında sadece sadece onlar alırdı!

MALIMIZI ARTIK KÖTÜLEMEYİN!

MURAT ÖZBOSTAN: Lig kalitesiz diye abuk subuk çok yorum yapılıyor. Alanyaspor 3'te 3 yaptı. Lider...

Flaş açıklama: Falcao'yu Galatasaray dışında sadece sadece onlar alırdı!

Fenerbahçe ve Trabzon maçı üst düzey bir karşılaşmaydı...

Flaş açıklama: Falcao'yu Galatasaray dışında sadece sadece onlar alırdı!

Demek ki bir şey var... Sürekli kendi malımızı kötüleyip duruyoruz.

Flaş açıklama: Falcao'yu Galatasaray dışında sadece sadece onlar alırdı!

Harika genç kaleciler var. Umut da var coşku da... Maç sonu oyuncular sarıldı, öpüştü ve ayrıldı. Biraz da bunları konuşmak lazım.

Flaş açıklama: Falcao'yu Galatasaray dışında sadece sadece onlar alırdı!

Trabzonspor şu an ligin en iyi takımı. 3 tane genç oyuna giriyor, aslan gibi mücadele ediyor. Bunlar güzel hareketler.
F.Bahçe yenilendi, daha iyi olacaklar. Hakemler de biraz düzelirse bu lig harika geçer...

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