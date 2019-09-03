Flaş açıklama: "Falcao'yu Galatasaray dışında sadece sadece onlar alırdı!"
Transfer sezonunun ardından Süper Lig ekipleri kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirirken, spor yazarları da haftanın olaylarını üç soruda değerlendirdi. Özellikle Galatasaray'ın Falcao transferi dünya spor basınında manşetlere taşınırken, usta spor yazarı ise Falcao transferi için "Çin ve Katar takımları dışında kimse almazdı." yorumunda bulundu. İşte o yorumlar...
03.09.2019 12:57
- Son Güncelleme: 03.09.2019 12:57
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