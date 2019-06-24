Fikret Orman'dan flaş açıklamalar! Kagawa, Burak, Quaresma...

"Yöneticilikte ise yapılan icraat doğru olduğunda takdir toplar, hissi değil, mantığımızla karar vermemiz lazım. Abdullah hoca Beşiktaş'ın hocası ve çok içimize sinerek, çok isteyerek aldığımız bir hoca. Birçok defa ismini aramızda konuştuğumuz bir hocaydı. Diğer konuşulan isimler de, bizim kıymetli insanlarımız.'' dedi.