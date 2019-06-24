Fikret Orman'dan flaş açıklamalar! Kagawa, Burak, Quaresma...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından yeni teknik direktör için lig sonunu beklediklerini belirten Fikret Orman, "Şenol hocanın milli takıma gideceği günden itibaren kendi aramızda istişareye başladık. En başta tariflememiz gerekiyordu, biz ne bekliyoruz, 5 yılda konumlanmamız nasıl olmalı? Lig bitmeden görüşmelere falan başlamadık, çok da doğru bulmazdım. İlgilendiğimiz boşta olan da, çalışan hocalar da vardı. Lig bitmeden, kendi işine konsantre olurken, öyle bir görüşmeye girmeyi etik olarak doğru bulmadığımız için lig sonuna bıraktık.'' diyerek sözlerine başladı. İşte Orman'ın gündeme ilişkin flaş açıklamaları...
24.06.2019 21:46
- Son Güncelleme: 24.06.2019 21:46
"Yöneticilikte ise yapılan icraat doğru olduğunda takdir toplar, hissi değil, mantığımızla karar vermemiz lazım. Abdullah hoca Beşiktaş'ın hocası ve çok içimize sinerek, çok isteyerek aldığımız bir hoca. Birçok defa ismini aramızda konuştuğumuz bir hocaydı. Diğer konuşulan isimler de, bizim kıymetli insanlarımız.'' dedi.
GÜNDEMDEKİ DİĞER TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLERDİ?
Abdullah Avcı dışında gündemde olan teknik direktörler hakkında da konuşan Beşiktaş başkanı, ''Ben Samet hoca ile birlikte çalıştım ve en zor dönemde Beşiktaş'ta çok büyük işlere imza attı. Hoca bulmakta zorlandığımız dönemde Samet hoca geldi ve hocalık yaptı, şampiyonluk kadar başarılı bir sezon geçirdi, hakkını yiyemeyiz."
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