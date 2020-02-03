Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında sahada

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine tutunan ancak cumartesi günü Trabzonspor'a kaybederek ağır yara alan Fenerbahçe'de moralleri bir nebze de olsa düzelten bir haber geldi. Devre arası transfer döneminde Simon Falette ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, sol bek transferi yapamamıştı. Bu bölgede Nabil Dirar'ı kullanan Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım'dan gelen haberle rahatladı.

03.02.2020 15:55 - Son Güncelleme: 03.02.2020 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





