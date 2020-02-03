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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında sahada

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine tutunan ancak cumartesi günü Trabzonspor'a kaybederek ağır yara alan Fenerbahçe'de moralleri bir nebze de olsa düzelten bir haber geldi. Devre arası transfer döneminde Simon Falette ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, sol bek transferi yapamamıştı. Bu bölgede Nabil Dirar'ı kullanan Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım'dan gelen haberle rahatladı.

03.02.2020 15:55 - Son Güncelleme: 03.02.2020 15:55
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında sahada

Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi... Ara transfer döneminde kadrosuna sadece Simon Falette'yi katabilen sarı lacivertliler, bu pozisyon için Milan'lı yıldız Ricardo Rodriguez ile el sıkışmasına karşın mali anlamda yeterlilik sağlayamadığı için resmi imzayı attıramamıştı.

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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında sahada

Sol bek pozisyonunda bir çok ismi deneyen ancak istediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal, Nabil Dirar - Deniz Türüç ikilisini değerlendiriyordu.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında sahada

Son olarak Trabzonspor ile oynanılan karşılaşmada Dirar'ın yaptığı hatalar sonrası Yanal kara kara düşünürken, müjdeli haberi aldı. Buna göre sezon başından bu yana yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, takıma geri dönüyor.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında sahada

Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, 3 Şubat Pazartesi gününden antrenmanlara dahil olması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında sahada

ALANYA MAÇINDA KADRODA!
Hasan Ali'nin kupa sınavında olmasa bile Aytemiz Alanyaspor ile hafta sonu oynanacak lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında sahada
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında sahada
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