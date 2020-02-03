Antrenmanda futbolcular birbirine girdi, yumruklar havalarda uçuştu (Futbol sahalarında yaşanan kavgalar)
Boks ringi mi yoksa futbol sahası mı? Galatasaray'da soyunma odasında takım arkadaşını yakalayıp saatlerce dövenler, taraftara tekme atanlar, Fenerbahçe'de antrenmanda kapışanlar. Sanıyoruz ki agresiflik bu işin doğasında var. Bunlardan bir tanesi de çok kısa bir süre önce yaşandı. Bayern Münih antrenmanında ortalık karışmıştı. Tabi bu ilk olmadı, son olmayacak gibi de görünüyor. İşte yeşil sahalarda yaşanan birbirinden ilginç kavgalar.
03.02.2020 14:26
- Son Güncelleme: 03.02.2020 14:48
ARAYA İLK GİREN LEWANDOWSKİ
İddiaya göre kavganın başlama sebebi sert müdahale. Goretzka'nın topsuz alanda Boateng'e yaptığı sert müdahalenin ardından ortam bir anda gerildi. Boateng'in Goretzka'nın yüzünü eliyle itmesi objektiflere yansıdı. Araya giren ilk isim ise Lewandowski oldu ve Boateng'i olay yerinden uzaklaştırdı.
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