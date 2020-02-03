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Antrenmanda futbolcular birbirine girdi, yumruklar havalarda uçuştu (Futbol sahalarında yaşanan kavgalar)

Boks ringi mi yoksa futbol sahası mı? Galatasaray'da soyunma odasında takım arkadaşını yakalayıp saatlerce dövenler, taraftara tekme atanlar, Fenerbahçe'de antrenmanda kapışanlar. Sanıyoruz ki agresiflik bu işin doğasında var. Bunlardan bir tanesi de çok kısa bir süre önce yaşandı. Bayern Münih antrenmanında ortalık karışmıştı. Tabi bu ilk olmadı, son olmayacak gibi de görünüyor. İşte yeşil sahalarda yaşanan birbirinden ilginç kavgalar.

03.02.2020 14:26 - Son Güncelleme: 03.02.2020 14:48
Antrenmanda futbolcular birbirine girdi, yumruklar havalarda uçuştu Futbol sahalarında yaşanan kavgalar

Yeşil sahalar bazen öyle görüntülere sahne oluyor ki futbol mu oynanıyor dövüş sporu mu belli değil. Hava uçuşan yumruklar, kramponlar, tekme atanlar. İşte geçmişten günümüze futbol sahalarında yaşanmış en büyük kavgalar...

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Antrenmanda futbolcular birbirine girdi, yumruklar havalarda uçuştu Futbol sahalarında yaşanan kavgalar

ANTRENMANDA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bayern Münih'in antrenmanında yaşanan kavga basına yansıdı. Bild'in kareleriyle ortaya çıkan Bayern Münih idmanındaki kavganın başrolleri ise Leon Goretzka ve Jerome Boateng.

Antrenmanda futbolcular birbirine girdi, yumruklar havalarda uçuştu Futbol sahalarında yaşanan kavgalar

ARAYA İLK GİREN LEWANDOWSKİ

İddiaya göre kavganın başlama sebebi sert müdahale. Goretzka'nın topsuz alanda Boateng'e yaptığı sert müdahalenin ardından ortam bir anda gerildi. Boateng'in Goretzka'nın yüzünü eliyle itmesi objektiflere yansıdı. Araya giren ilk isim ise Lewandowski oldu ve Boateng'i olay yerinden uzaklaştırdı.

Antrenmanda futbolcular birbirine girdi, yumruklar havalarda uçuştu Futbol sahalarında yaşanan kavgalar

MÜLLER GORETZKA'YI AZARLADI

Daha sonra kavganın baş kahramanlarından yanına Thomas Müller'in geldiği görüldü ve iddialara göre Müller'in Goretzka'ya "Her zaman aynı şeyi yapıyorsun" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Antrenmanda futbolcular birbirine girdi, yumruklar havalarda uçuştu Futbol sahalarında yaşanan kavgalar

CEZA ALMAYACAKLAR İDDİASI

Olayı kamuoyuyla paylaşan Bild, iki oyuncuya da para cezası veya kadro dışı cezası verilmeyeceğini iddia etti.

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