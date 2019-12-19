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Fenerbahçe'nin yeni yengesi olur mu? Sarı-lacivertlilerin istediği o ismi ile aşk iddiası, güzel modeli çileden çıkardı!

Hem yaz transfer döneminde hem sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız sol bek Aleksandar Kolarov'un adı, 34 yaşındaki güzel model Cristina Buccino ile aşk dedikodularına karıştı. Roma'ya geldikten sonra eşinden boşanan Kolarov'un adının aşk iddialarına karıştığı ünlü model sosyal medyada çileden çıktı.

19.12.2019 17:48 - Son Güncelleme: 19.12.2019 18:02
Fenerbahçe'nin yeni yengesi olur mu? Sarı-lacivertlilerin istediği o ismi ile aşk iddiası, güzel modeli çileden çıkardı!

2017'de Roma'ya transfer olduktan sonra 12 yıllık eşi Vesna Kolarov'dan ayrılan Kolarov'un adı, son günlerde İtalyan model Cristina Buccino ile anılıyordu.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi olur mu? Sarı-lacivertlilerin istediği o ismi ile aşk iddiası, güzel modeli çileden çıkardı!

Dedikodulara yönelik sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Buccino, iddiaları sert bir dille yalanladı.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi olur mu? Sarı-lacivertlilerin istediği o ismi ile aşk iddiası, güzel modeli çileden çıkardı!

"Böyle bir paylaşım yaptığım için üzgünüm" diyerek sözlerine başlayan Buccino, "Normalde bu tarz dedikodulara asla cevap vermem ama son günlerde tanımadığım insanlar da dahil birçok mesaj aldım. Bu haberlerin nasıl yapıldığını dahi bilmiyorum, hatta konuya dair hiçbir şey bilmiyorum ama yine de bir şeyler söylemek istedim. Gerçekten kırıldım.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi olur mu? Sarı-lacivertlilerin istediği o ismi ile aşk iddiası, güzel modeli çileden çıkardı!

Her şeyden öte, kendilerini gizleyen 3-5 salağa kızgınım. Çıkan haberler tamamen yalan ama haberi kimin yaptığını maalesef bilemiyorsun. Prim yapabilmek için 3-5 aptalca şey yazıyorlar ve bir yere varacaklarını sanıyorlar.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi olur mu? Sarı-lacivertlilerin istediği o ismi ile aşk iddiası, güzel modeli çileden çıkardı!

İsyanım için tekrar özür dilerim ama bu dedikodulara nokta koymam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

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