Fenerbahçe'nin yeni yengesi olur mu? Sarı-lacivertlilerin istediği o ismi ile aşk iddiası, güzel modeli çileden çıkardı!
Hem yaz transfer döneminde hem sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız sol bek Aleksandar Kolarov'un adı, 34 yaşındaki güzel model Cristina Buccino ile aşk dedikodularına karıştı. Roma'ya geldikten sonra eşinden boşanan Kolarov'un adının aşk iddialarına karıştığı ünlü model sosyal medyada çileden çıktı.
19.12.2019 17:48
- Son Güncelleme: 19.12.2019 18:02
"Böyle bir paylaşım yaptığım için üzgünüm" diyerek sözlerine başlayan Buccino, "Normalde bu tarz dedikodulara asla cevap vermem ama son günlerde tanımadığım insanlar da dahil birçok mesaj aldım. Bu haberlerin nasıl yapıldığını dahi bilmiyorum, hatta konuya dair hiçbir şey bilmiyorum ama yine de bir şeyler söylemek istedim. Gerçekten kırıldım.
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