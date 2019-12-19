Fenerbahçe'nin yeni yengesi olur mu? Sarı-lacivertlilerin istediği o ismi ile aşk iddiası, güzel modeli çileden çıkardı!

"Böyle bir paylaşım yaptığım için üzgünüm" diyerek sözlerine başlayan Buccino, "Normalde bu tarz dedikodulara asla cevap vermem ama son günlerde tanımadığım insanlar da dahil birçok mesaj aldım. Bu haberlerin nasıl yapıldığını dahi bilmiyorum, hatta konuya dair hiçbir şey bilmiyorum ama yine de bir şeyler söylemek istedim. Gerçekten kırıldım.