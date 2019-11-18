Enes Ünal'ın Belçikalı sevgilisi bakın kim! İşte Milli Takım formasıyla ilk gollerini atan Enes Ünal'ın sevgilisi 18.11.2019 17:55

EURO 2020'ye hesapsız kitapsız gidiyoruz... Milli takımımız tarih yazıp, H grubunu 2.sırada tamamladı ve EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı elde etti. Kemik kadrosunu Merih Demiral, Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan gibi genç isimlerin oluşturduğu Ay-yıldızlarımız için en çok dikkat çekenlerden biri hiç kuşkusuz Enes Ünal oldu. Bursaspor'dan İspanya'ya uzanan serüvenini, Milli takım forması ile bulduğu 2 golle taçlandıran Enes Ünal günün en çok merak edilen ve en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Enes Ünal hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisi oldu. İşte Enes Ünal'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi...

A Milli Futbol Takımımız H Grubu son maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Ay-yıldızlıların 2 golü de Enes Ünal'dan geldi. Real Valladolid, forması giyen Enes Ünal attığı iki golle, Ay-yıldızlı forma altında ilk gollerini atmış oldu.

Andorra maçı sonrası en çok konuşulan isimlerden biri olan Enes Ünal hakkında her detay merak ediliyor. Tabi her zaman olduğu gibi en çok merak edilen 23 yaşındaki genç yıldızın sevgilisi oldu. İşte Enes Ünal'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi...