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Fenerbahçe'nin yeni transferi olması beklenen Youssef En-Nesyri kimdir?

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri içn mutlu sona çok yakın. İspanyol ekibinin ardından yıldız futbolcuyla da el sıkışan Kanarya'da artık geri sayıma geçildi. Taraftarlar bir an önce İstanbul'a ineceği anı görmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 23:07 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 23:34
Fenerbahçe’nin yeni transferi olması beklenen Youssef En-Nesyri kimdir? 1

Transfer çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet tercihini Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'den yana kullandı. Faslı futbolcunun uzun süren görüşmelerin ardından artık İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte yıldız golcü hakkında öne çıkanlar...

Fenerbahçe’nin yeni transferi olması beklenen Youssef En-Nesyri kimdir? 2

Youssef En-Nesyri 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın en büyük şehirlerinden Fes'te doğdu. 27 yaşında. Boyu ise 1.92 metre.

Fenerbahçe’nin yeni transferi olması beklenen Youssef En-Nesyri kimdir? 3

Futbol hayatına Académie Mohammed VI de football'da başladı. Fas'tan birçok futbolcunun gittiği İspanya'da ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Malaga'nın keşettiği yıldız oyuncu, 2018'de Leganes'e 6 milyon euroya transfer oldu.

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