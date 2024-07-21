Fenerbahçe'nin yeni transferi olması beklenen Youssef En-Nesyri kimdir?

Youssef En-Nesyri 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın en büyük şehirlerinden Fes'te doğdu. 27 yaşında. Boyu ise 1.92 metre.

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Futbol hayatına Académie Mohammed VI de football'da başladı. Fas'tan birçok futbolcunun gittiği İspanya'da ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Malaga'nın keşettiği yıldız oyuncu, 2018'de Leganes'e 6 milyon euroya transfer oldu.