Fenerbahçe'nin yeni transferi olması beklenen Youssef En-Nesyri kimdir?

Transfer çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet tercihini Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'den yana kullandı. Faslı futbolcunun uzun süren görüşmelerin ardından artık İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte yıldız golcü hakkında öne çıkanlar...
Youssef En-Nesyri 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın en büyük şehirlerinden Fes'te doğdu. 27 yaşında. Boyu ise 1.92 metre.
Futbol hayatına Académie Mohammed VI de football'da başladı. Fas'tan birçok futbolcunun gittiği İspanya'da ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Malaga'nın keşettiği yıldız oyuncu, 2018'de Leganes'e 6 milyon euroya transfer oldu.