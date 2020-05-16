Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Erol Bulut, Bjelica, Abdullah Avcı...
Ersun Yanal'ın koltuğunun boşalmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe'de, pek çok adayın ismi gündeme gelse de, henüz bir şeyler netleşmiş değil. Abdullah Avcı, Erol Bulut, Nenad Bjelica gibi isimler anılırken bir yanda da Fenerbahçe'nin şifresi çözülüyor. İşte Fenerbahçe'deki son dakika teknik direktör gelişmesi.
16.05.2020 14:28
- Son Güncelleme: 16.05.2020 14:28
TARİHİ BİLMELİ, LİDER-TEKNOLOJİK OLMALI
Koç, bir üyenin Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi talebi hakkında, "Hocanın bir nebze aidiyet duygusunun olması gerekiyor. Baktığımız kriterlerden biri bu Yerli ve yabancı hocalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe tarihini bilen hocaların olması da bizim için çok önemli. Görüşlerine katılıyorum. Fenerbahçe'yi, rakipleri, sistemin nasıl çalıştığını da bilmek gerek. Gençleri oynatmak önemli. Farklı oyun formatlarını oynatmış olmak önemli. Soyunma odası liderliği, teknolojinin kullanımı çok önemli. Belki şu an takım çalıştıran birini beklemek de fayda sağlayabilir." ifadelerini kullandı.
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