RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Erol Bulut, Bjelica, Abdullah Avcı...

Ersun Yanal'ın koltuğunun boşalmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe'de, pek çok adayın ismi gündeme gelse de, henüz bir şeyler netleşmiş değil. Abdullah Avcı, Erol Bulut, Nenad Bjelica gibi isimler anılırken bir yanda da Fenerbahçe'nin şifresi çözülüyor. İşte Fenerbahçe'deki son dakika teknik direktör gelişmesi.

16.05.2020 14:28 - Son Güncelleme: 16.05.2020 14:28
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Erol Bulut, Bjelica, Abdullah Avcı...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Erol Bulut, Bjelica, Abdullah Avcı...

Sarı lacivertliler, 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan lig öncesi yerli ve yabancı birçok isimle görüşmelere başladı. Başkan Koç, "Bir teknik adamla neredeyse anlaşmamıza rağmen EURO 2020'nin 1 sene ertelenmesiyle son anda iptal oldu" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Erol Bulut, Bjelica, Abdullah Avcı...

VİRÜS, PLANLARI BOZDU
Hürriyet'in haberine göre; Ali Koç'un bu açıklamasında işaret ettiği ismin Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu belirtiliyor...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Erol Bulut, Bjelica, Abdullah Avcı...

Hırvatistan ile 2020 Avrupa Şampiyonası'nı tamamlamak isteyen Dalic'in Fenerbahçe'ye gelme durumu şampiyonanın koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenmesiyle iptal oldu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Erol Bulut, Bjelica, Abdullah Avcı...

TARİHİ BİLMELİ, LİDER-TEKNOLOJİK OLMALI
Koç, bir üyenin Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi talebi hakkında, "Hocanın bir nebze aidiyet duygusunun olması gerekiyor. Baktığımız kriterlerden biri bu Yerli ve yabancı hocalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe tarihini bilen hocaların olması da bizim için çok önemli. Görüşlerine katılıyorum. Fenerbahçe'yi, rakipleri, sistemin nasıl çalıştığını da bilmek gerek. Gençleri oynatmak önemli. Farklı oyun formatlarını oynatmış olmak önemli. Soyunma odası liderliği, teknolojinin kullanımı çok önemli. Belki şu an takım çalıştıran birini beklemek de fayda sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

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