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En büyük hayalini gerçekleştirdi! Çocukken tuttuğu Fenerbahçe'ye transfer oldu
En büyük hayalini gerçekleştirdi! Çocukken tuttuğu Fenerbahçe'ye transfer oldu
Onlar hayallerini gerçekleştirebilenler... Pek çok çocuğun hayali bir gün iyi bir futbolcu olmak ve çocukken renklerine bağlandıkları takımların formalarını giymektir. Herkese kısmet olmuyor ama kısmet olanlar taraftarın gönlünde taht kuruyor. İşte Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Trabzonspor'dan Beşiktaş'a, çocukken tuttukları takımın formalarını giyen o isimler...
15.05.2020 15:58
- Son Güncelleme: 15.05.2020 15:59
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi kısa süre önce emekli olmuştu.
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Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan Demirel, aileden Fenerbahçeliydi ve gerçekten tuttuğa takıma transfer oldu.
Hollandalı stoper De Ligt, Ajax'tan Juventus'a transfer olduğunda, küçüklüğünden Juventus formalı bir fotoğraf paylaştı ve çocukluğundan beri Juventus'u tuttuğunu söyledi.
Hollandalı Ajax'ta yetişti ancak onun kahramanı Juventus'tu. İmza töreninde "2006'dan itibaren Fabio Cannavaro'ya hayran oldum, her zaman Juventus'u sevdim, her zaman hayranı oldum" dedi.
Fenerbahçe'nin Malatya'dan aldığı Sadık, Galatasaray altyapısında oynadı. Ancak küçüklüğünden beri Fenerbahçe'yi tutuyordu ve tuttuğu Fenerbahçe'ye transfer oldu.