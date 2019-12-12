GaleriSpor

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı! İşte büyük sırrı

Fenerbahçe Futbol Takımı için hazırlanan son sistem yeni otobüs törenle kulübe teslim edildi. Başkan Ali Koç, destekleri için Gürsel Turizm'e teşekkür etti. Otobüsün üzerindeki o detay ise gözlerden kaçmadı. İşte Fenerbahçe'nin yeni otobüsü ve sırrı.

12.12.2019 10:30 - Son Güncelleme: 12.12.2019 10:35
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı! İşte büyük sırrı

Fenerbahçe Futbol Takımı için hazırlanan son sistem yeni otobüs törenle kulübe teslim edildi. BAŞKAN Ali Koç, destekleri için Gürsel Turizm'e teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı! İşte büyük sırrı

Mercedes- Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün törende yaptığı konuşmada, "Mercedes- Benz Türk olarak sektöre yeni, konforlu ve güvenli araçlar sunuyoruz. Fenerbahçe'nin karayolu ulaşım sponsoru Gürsel Turizm'e, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak ürettiğimiz otobüsü teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı! İşte büyük sırrı

YENİ TAKIM OTOBÜSÜNÜN SIRRI

Öte yandan bir detay gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı! İşte büyük sırrı

Mercedes Benz tarafından yapılan otobüsünün üzerinde ise Fener Ol Kampanyası'na destek veren sarı-lacivertli taraftarların isimleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı! İşte büyük sırrı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fransızlardan kızdıran manşeti! Zayıf Galatasaray karşısında...
Fransızlardan kızdıran manşeti! Zayıf Galatasaray karşısında...