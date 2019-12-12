Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı! İşte büyük sırrı

Mercedes- Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün törende yaptığı konuşmada, "Mercedes- Benz Türk olarak sektöre yeni, konforlu ve güvenli araçlar sunuyoruz. Fenerbahçe'nin karayolu ulaşım sponsoru Gürsel Turizm'e, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak ürettiğimiz otobüsü teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.