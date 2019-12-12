Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı! İşte büyük sırrı
Fenerbahçe Futbol Takımı için hazırlanan son sistem yeni otobüs törenle kulübe teslim edildi. Başkan Ali Koç, destekleri için Gürsel Turizm'e teşekkür etti. Otobüsün üzerindeki o detay ise gözlerden kaçmadı. İşte Fenerbahçe'nin yeni otobüsü ve sırrı.
12.12.2019 10:30
- Son Güncelleme: 12.12.2019 10:35
Mercedes- Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün törende yaptığı konuşmada, "Mercedes- Benz Türk olarak sektöre yeni, konforlu ve güvenli araçlar sunuyoruz. Fenerbahçe'nin karayolu ulaşım sponsoru Gürsel Turizm'e, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak ürettiğimiz otobüsü teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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