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Fenerbahçe'nin transferlerinde Fatih Terim detayı! Transferler bir bir nasıl açıklanıyor belli oldu

Fenerbahçe 6 Ağustos günü transfer bombalarını birbiri ardına patlattı. Peki kısa bir süre önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği harcama limitine takılan ve bu kararı eleştiren sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak transferlerini nasıl yaptı? Fenerbahçe'nin transfer stratejisindeki Fatih Terim detayı ortaya çıktı. İşte detaylar.

07.08.2020 10:24 - Son Güncelleme: 07.08.2020 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





