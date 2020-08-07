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Fenerbahçe'nin transferlerinde Fatih Terim detayı! Transferler bir bir nasıl açıklanıyor belli oldu
Fenerbahçe'nin transferlerinde Fatih Terim detayı! Transferler bir bir nasıl açıklanıyor belli oldu
Fenerbahçe 6 Ağustos günü transfer bombalarını birbiri ardına patlattı. Peki kısa bir süre önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği harcama limitine takılan ve bu kararı eleştiren sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak transferlerini nasıl yaptı? Fenerbahçe'nin transfer stratejisindeki Fatih Terim detayı ortaya çıktı. İşte detaylar.
07.08.2020 10:24
- Son Güncelleme: 07.08.2020 10:24
Fenerbahçe üst üste transfer bombalarını patlatıyor. Üstelik 64 milyon Euro olan takım harcama bütçesini TFF'nin açıkladığı 18.8 milyon Euro'ya indirmek zorunda olmasına rağmen...
Peki Fenerbahçe neye güvenerek bu transferleri gerçekleştiriyor? Gerçekleştirdiği bu transferlere Türkiye Futbol Federasyonu izin verecek mi? Futbolcuların lisanslarını tescil edecek mi? Hürriyet dün bu konu ile ilgili olarak ileri gelenlerin düşüncelerine başvurdu. Ortaya çıkan tablo şu:
"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA TFF ENGELİNİ AŞAMADIK"
Fenerbahçe eğer transferin son gününe kadar yeni kaynak yaratır, bankalarla borç yapılandırmaya gidip, oyuncu satışı gerçekleştirebilirse bu transferlere TFF'den izin alır.
Ama ortada öyle rakamlar var ki bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı çok düşük. Peki öyleyse Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor? Gelin bunları maddeler halinde sıralayalım.
1- Sarı lacivertliler her ne olursa olsun transferleri yapıp Futbol Federasyonu'nun önüne koyacak. TFF lisans vermezse dönüp taraftarına "Biz elimizden geleni yaptık ama TFF engelini aşamadık" diyerek sezona düşük bütçeli bir takımla başlayacaklar.