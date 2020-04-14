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Fenerbahçe'nin gündemindeki Marc Wilmots'a FIFA şoku!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir dönem Belçika A Milli Futbol Takımını da çalıştıran Marc Wilmots ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. 51 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertlilerle yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı ve bu nedenle Belçika ekibi Antwerp'in teklifini geri çevirdiği belirtilmişti. Fakat Marc Wilmots ile ilgili şoke eden bir FIFA detayı ortaya çıktı...

14.04.2020 22:31 - Son Güncelleme: 14.04.2020 22:37
Fenerbahçe'nin gündemindeki Marc Wilmots'a FIFA şoku!

Ersun Yanal'la 3 Mart'ta Trabzonspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçından sonra yollarını ayıran Fenerbahçe, o günden bu yana teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Marc Wilmots'a FIFA şoku!

Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden Marc Wilmots, geleceği adına önemli bir karar verdi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Marc Wilmots'a FIFA şoku!

Belçika basınından Voetbal24'e göre Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler nedeniyle reddetti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Marc Wilmots'a FIFA şoku!

GÖRÜŞMELERDE ARTIK SONA YAKLAŞILDI

Geçmişte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Marc Wilmots'a FIFA şoku!

Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Marc Wilmots'a FIFA şoku!

FIFA ENGELİ

Ancak Belçikalı teknik direktörün hali hazırda İran Futbol Federasyonu ile arasında sözleşmesini tek taraflı feshettiği için ihtilaf bulunuyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Marc Wilmots'a FIFA şoku!

Wilmots'u, FIFA'ya şikayet eden İran Futbol Federasyonu, yeni bir sözleşme imzalamasını engelliyor.

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