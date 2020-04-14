Fenerbahçe'nin gündemindeki Marc Wilmots'a FIFA şoku!
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir dönem Belçika A Milli Futbol Takımını da çalıştıran Marc Wilmots ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. 51 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertlilerle yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı ve bu nedenle Belçika ekibi Antwerp'in teklifini geri çevirdiği belirtilmişti. Fakat Marc Wilmots ile ilgili şoke eden bir FIFA detayı ortaya çıktı...
14.04.2020 22:31
- Son Güncelleme: 14.04.2020 22:37
GÖRÜŞMELERDE ARTIK SONA YAKLAŞILDI
Geçmişte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi.
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