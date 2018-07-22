Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni başkanı ve teknik direktörü ile ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanarya ilk 18 dakikada 3-0 öne geçti. İkinci yarıda kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe Kadıköy'deki ilk hazırlık maçında Feyenord'la 3-3 berabere kaldı
21 Temmuz 2018 Cumartesi, 23:05:20
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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