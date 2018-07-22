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Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni başkanı ve teknik direktörü ile ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanarya ilk 18 dakikada 3-0 öne geçti. İkinci yarıda kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe Kadıköy'deki ilk hazırlık maçında Feyenord'la 3-3 berabere kaldı

21 Temmuz 2018 Cumartesi, 23:05:20
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ülker Stadyumu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile yaptığı hazırlık maçında ilk 18 dakikada 3-0 öne geçtiği maçta son 9 dakikada yediği 3 golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

Phillip Cocu yönetiminde forvetsiz 4-6-0 dizilimiyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler genç yıldızları Barış Alıcı ve Elif Elmas'ın etkili performansıyla rakibini domine etti ve güzel futboluyla tribünleri dolduran taraftarları mest etti.

Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano 11'iyle sahaya çıkan Fenerbahçe, Feyenoord karşısında ilk 18 dakikada 3-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

Fenerbahçe'nin golleri Elif Elmas (7'), Giuliano (14' pen.) ve Mathieu Valbuena'dan (18') geldi.

Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

Feyenoord'un gollerini 86. dakikada Berghuis ve 90'da Toornsta kaydetti.

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