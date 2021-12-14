Fenerbahçe’nin Gaziantep FK mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından sert sözler: Yol göründü!

EMRE BOL - PEREIRA SEVERLER!

Bir oyuncu deyip geçmeyin. Yapacağı iki hareketle çok çok iyi oynadığınız maçın içine edebilir! Gustavo'dan bahsediyorum elbette… Takımının akın akın geldiği, rakibe top göstermediği, topun geri kazanılması adına rekorlar kırdığı bir karşılaşmada yaptığı iki hatayla aslında hiç niyeti olmayan Gaziantep ekibini maça ortak etti. Fenerbahçe'nin iki ana sorunu var. Birincisi çok zor gol atıyor buna karşın çok kolay gol yiyor.