Fenerbahçe'nin Gaziantep FK mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından sert sözler: Yol göründü!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Gaziantep FK konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Lider Trabzonspor'la puan farkını azaltma şansını değerlendiremeyen Kanarya'da fatura teknik direktör Pereira'ya kesildi. Spor yazarları, Pereira'nın takımdan ayrılabileceği değerlendirmesinde bulundu.
EMRE BOL - PEREIRA SEVERLER!
Bir oyuncu deyip geçmeyin. Yapacağı iki hareketle çok çok iyi oynadığınız maçın içine edebilir! Gustavo'dan bahsediyorum elbette… Takımının akın akın geldiği, rakibe top göstermediği, topun geri kazanılması adına rekorlar kırdığı bir karşılaşmada yaptığı iki hatayla aslında hiç niyeti olmayan Gaziantep ekibini maça ortak etti. Fenerbahçe'nin iki ana sorunu var. Birincisi çok zor gol atıyor buna karşın çok kolay gol yiyor.
İkincisi ise Pereira'nın deli dana taktiği! Deli dana taktiği diyorum çünkü Fenerbahçe öylesine presli oynuyor ki; dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir oyuncunun buna 90 dakika dayanma şansı yok.
Sarı- lacivertliler artık ekonomik oynamayı öğrenmeli. Bu kadar efor harcarken, istenilen golü bulamayınca yorgun bir şekilde maça devam etmek zorunda kalıyorlar. Artık rakipler bunu öğrendi. Ver topu Fenerbahçe'ye, hatasını bekle! Bunu herkes anladı da Pereira'ya bir türlü anlatamadık.
Trabzonspor'un kaybettiği hafta kaybetmek Pereiraseverlerin sorumluluğunda! Bundan sonra asla Pereira gitsin diye yazmayacağım. Kalsın ki onu F.Bahçe'nin teknik direktörlüğüne layık görenlerin futboldan ne kadar anladığı iyice ayyuka çıksın. Rakipler elbette puan kaybedecek. Lakin Fenerbahçe'nin bunu değerlendirecek bir hocası yok. Olsun ya. İstikrar süper!
ERMAN TOROĞLU - PEREIRA'YA YOL GÖRÜNDÜ
Pereira'nın sonu... İlk yarı bittiğinde Erol Bulut'a deselerdi "1 puana razı mısın?" diye bence olurdu. Çünkü ilk yarı Fenerbahçe derli toplu oynadı daha fazla atağa çıktı, daha kontrollüydü ve oyuna hakim oldu. Ama ikinci yarı öyle bir görüntü çıktı ki sahneye her geçen dakika Fenerbahçe sabun gibi eridi, Gaziantep tempoyu artırarak maçı aldı götürdü.