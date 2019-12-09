Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan çarpıcı açıklamalar!
Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine damgasını vuran isimlerden biri olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza İstanbul'a geldi, düzenlenen bir basın toplantısında soruları yanıtladı. Birçok konuya değinen sevilen futbolcu "Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun? diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim" şeklinde konuştu. İşte Alex'in açıklamalarından satır başları...
09.12.2019 16:13
- Son Güncelleme: 09.12.2019 16:18
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