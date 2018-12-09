Fenerbahçenin Akhisarspor maçı 11i!

DEPLASMAN KARNESİ FELAKET

Fenerbahçe, Akhisar karşısında galibiyet istiyor ancak bu sezon dış sahada tam anlamıyla dökülüyor. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 7 deplasman maçında 1 kez (Konya) kazanabildi. 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kanarya, 2 kez de berabere kaldı. 4 maçtır da galibiyete hasret...