Fenerbahçenin Akhisarspor maçı 11i!

Fenerbahçe'nin Akhisarspor maçı 11'i!
Ligdeki kötü gidişe bir dur demek isteyen Fenerbahçe, bugün Akhisar deplasmanında zorlu bir maça çıkacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman Akhisarspor maçı 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Akhisar 11'i...
Fenerbahçe ile Akhisarspor, ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi. Akhisarspor bugün de kazanırsa galibiyet sayıları eşitlenecek.
HAFİFE ALINMAZ
Ligde 16. Sırada yer alan Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı. Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.
DEPLASMAN KARNESİ FELAKET
Fenerbahçe, Akhisar karşısında galibiyet istiyor ancak bu sezon dış sahada tam anlamıyla dökülüyor. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 7 deplasman maçında 1 kez (Konya) kazanabildi. 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kanarya, 2 kez de berabere kaldı. 4 maçtır da galibiyete hasret...