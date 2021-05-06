Fenerbahçeli yöneticiden flaş kural hatası açıklaması: Duyumlarımıza göre...
Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından Caulker ile Valencia arasında yaşanan bir pozisyon için kural hatası itirazı yaparak TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçeli bir yöneticiden flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Caulker'ın Valencia'yı ceza sahasında düşürüp hakemin penaltı verdiği pozisyonda VAR'ın devreye girip penaltıyı iptal etmesi ve ofsayt kararı vermesi sonrası bu pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye resmen başvurduklarını açıklamıştı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."