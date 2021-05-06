RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçeli yöneticiden flaş kural hatası açıklaması: Duyumlarımıza göre...

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından Caulker ile Valencia arasında yaşanan bir pozisyon için kural hatası itirazı yaparak TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçeli bir yöneticiden flaş bir açıklama geldi.

06.05.2021 09:53 - Son Güncelleme: 06.05.2021 09:56
Fenerbahçeli yöneticiden flaş kural hatası açıklaması: Duyumlarımıza göre...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmış ve zirvedeki rakibi Beşiktaş ile arasındaki puan farkının 5'e çıkmasını engelleyememişti.

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Fenerbahçeli yöneticiden flaş kural hatası açıklaması: Duyumlarımıza göre...

Alanyaspor deplasmanında ağır darbe alan Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesapları değişirken maçta yaşanan bir pozisyonda kural hatası yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fenerbahçeli yöneticiden flaş kural hatası açıklaması: Duyumlarımıza göre...

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Caulker'ın Valencia'yı ceza sahasında düşürüp hakemin penaltı verdiği pozisyonda VAR'ın devreye girip penaltıyı iptal etmesi ve ofsayt kararı vermesi sonrası bu pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye resmen başvurduklarını açıklamıştı.

Fenerbahçeli yöneticiden flaş kural hatası açıklaması: Duyumlarımıza göre...

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."

Fenerbahçeli yöneticiden flaş kural hatası açıklaması: Duyumlarımıza göre...

ALPER PİRŞEN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ise hakemin pozisyonu VAR'da tekrar incelemesinin zorunluğu olduğunun altını çizdi ve "Gidip izlese ve aynı kararı verse üzülür, 'hakem hatası' der, ama kurala uygun davrandığı için bu itirazda bulunamazdık" dedi.