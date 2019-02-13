Fenerbahçeli Harun Tekin penaltıyı kurtardı! O sırada Volkan Demirel...
Fenerbahçe'ye Zenit karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri de kaleci Harun Tekin oldu. 44. dakikada kullanılan penaltıyı çıkaran Harun, maçın kahramanlarından biriydi. Peki formasını sakatlığı geçen Harun'a kaptıran Volkan Demirel, penaltının kurtarılmasının ardından ne yaptı? Öte yandan maça damgasını vuran başka bir olay daha vardı... İşte Fenerbahçe-Zenit karşılaşmasından dikkat çeken o anlar.
13.02.2019 11:31
- Son Güncelleme: 13.02.2019 11:31
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