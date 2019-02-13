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Fenerbahçeli Harun Tekin penaltıyı kurtardı! O sırada Volkan Demirel...

Fenerbahçe'ye Zenit karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri de kaleci Harun Tekin oldu. 44. dakikada kullanılan penaltıyı çıkaran Harun, maçın kahramanlarından biriydi. Peki formasını sakatlığı geçen Harun'a kaptıran Volkan Demirel, penaltının kurtarılmasının ardından ne yaptı? Öte yandan maça damgasını vuran başka bir olay daha vardı... İşte Fenerbahçe-Zenit karşılaşmasından dikkat çeken o anlar.

13.02.2019 11:31 - Son Güncelleme: 13.02.2019 11:31
Fenerbahçeli Harun Tekin penaltıyı kurtardı! O sırada Volkan Demirel...

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe'de Harun Tekin, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçeli Harun Tekin penaltıyı kurtardı! O sırada Volkan Demirel...

Harun, Zenit'in ilk yarının son dakikasında kazandığı penaltıda kalesini gole kapattı.

Fenerbahçeli Harun Tekin penaltıyı kurtardı! O sırada Volkan Demirel...

Pozisyonun ardından büyük sevinç yaşayan Harun'u takım arkadaşları hemen tebrik etti.

Fenerbahçeli Harun Tekin penaltıyı kurtardı! O sırada Volkan Demirel...

Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu kurtardı (%53).

Fenerbahçeli Harun Tekin penaltıyı kurtardı! O sırada Volkan Demirel...

Opta'nın gol beklentisi (xg) modeline göre bir penaltının gol olma ihtimali %79.

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