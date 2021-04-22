Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi! Genç yıldız için teklif masada
Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetiminde 4 maçta 10 puan toplayarak yeniden şampiyonluk yolunda iddialı hale gelen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Altay Bayındır'a alternatif arayan sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen genç kaleci için teklif yapmaya hazırlanıyor.
22.04.2021 10:05
- Son Güncelleme: 22.04.2021 10:06
Süper Lig'de, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra form grafiği yükselen Fenerbahçe şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri oldu.
Lider Beşiktaş'ın ve zirve yarışının diğer adayı Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıpları da sarı-lacivertlileri iştahlandırdı.
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, kaleye takviye yapmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'dan kalecisi Nurullah Aslan'ı istediği iddia edildi.
Kırmızı-beyazlıların, 23 yaşındaki kaleciye karşılık 5 milyon euro talep ettiği, sarı-lacivertlilerin 2 genç oyuncu artı 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.
2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 31 maçta görev yaparken, kalesinde 29 gol gördü.