RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi! Genç yıldız için teklif masada

Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetiminde 4 maçta 10 puan toplayarak yeniden şampiyonluk yolunda iddialı hale gelen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Altay Bayındır'a alternatif arayan sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen genç kaleci için teklif yapmaya hazırlanıyor.

22.04.2021 10:05 - Son Güncelleme: 22.04.2021 10:06
Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi! Genç yıldız için teklif masada

Süper Lig'de, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra form grafiği yükselen Fenerbahçe şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi! Genç yıldız için teklif masada

Lider Beşiktaş'ın ve zirve yarışının diğer adayı Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıpları da sarı-lacivertlileri iştahlandırdı.

Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi! Genç yıldız için teklif masada

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, kaleye takviye yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi! Genç yıldız için teklif masada

Fenerbahçe'nin, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'dan kalecisi Nurullah Aslan'ı istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi! Genç yıldız için teklif masada

Kırmızı-beyazlıların, 23 yaşındaki kaleciye karşılık 5 milyon euro talep ettiği, sarı-lacivertlilerin 2 genç oyuncu artı 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi! Genç yıldız için teklif masada

2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 31 maçta görev yaparken, kalesinde 29 gol gördü.