Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği merak edilirken, yıldız isimden önemli açıklamalar geldi.
21.04.2021 15:20
- Son Güncelleme: 21.04.2021 15:20
Galatasaray'da zaman zaman tartışılan isimlerden biri olan Radamel Falcao, takımdaki geleceğiyle ilgili net konuştu.
Radamel Falcao belki 18 maç kaçırdı ama oynadığı maçlarda Galatasaray'a önemli katkılar yaptı. 3-1 kazanılan Gaziantep ve 2-1'lik BB Erzurum maçlarında attığı goller ve asistleriyle 6 puan kazandıran yıldız futbolcu, 2-2'lik Sivas karşılaşmasındaki golleriyle de 1 puan getirdi.
Toplamda 9 gol kaydeden Kolombiyalı yıldızın gol attığı maçlarda Galatasaray 13 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ile bir türlü bekleneni veremeyen ve sakatlıklarından dolayı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan Radamel Falcao sözleşmesine sadık kalmak istiyor.
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Kolombiyalı golcü, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti.