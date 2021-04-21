Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Kolombiyalı golcü, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti.