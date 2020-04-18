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Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Kanarya, Galatasaraylı kaleciyi gözüne kestirdi

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen belirsiz arada takımlar bir yandan ekonomik önlem paketleri düşünürken, diğer bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergiledi. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler için Belçika basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Kanarya, eski Galatasaraylı kaleciyi gözüne kestirdi. İşte detaylar.

18.04.2020 12:43 - Son Güncelleme: 18.04.2020 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





