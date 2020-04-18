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Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Kanarya, Galatasaraylı kaleciyi gözüne kestirdi
Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Kanarya, Galatasaraylı kaleciyi gözüne kestirdi
Koronavirüs nedeniyle liglere verilen belirsiz arada takımlar bir yandan ekonomik önlem paketleri düşünürken, diğer bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergiledi. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler için Belçika basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Kanarya, eski Galatasaraylı kaleciyi gözüne kestirdi. İşte detaylar.
18.04.2020 12:43
- Son Güncelleme: 18.04.2020 12:43
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Süper Lig dahil birçok Avrupa liglerinden kulüpler kadro güçlendirme çalışmalarına hız verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Verilen bu ara sonrası temaslarını sıklaştıran kulüpler için, birçok transfer iddiası ortaya atılırken bu sezon beklentilerin altına kalan Fenerbahçe'de o kulüplerden biri...
Bu sezon yaşadığı beklenmeyen puan kayıplarının yanı sıra ezeli rakibi Galatasaray'a 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
MALİ ÇIKMAZ!
Mali açıdan da oldukça zor bir dönem yaşayan sarı-lacivertlilerin transfer politikasını minimum maliyet ve maksimum verim üzerine kurmuş durumda.
Takımdaki geleceği sorgulanan isimlerden olan Altay Bayındır'ın zaman zaman gösterdiği performans eleştirilirken, genç file bekçisi için transfer haberleri gündeme geliyor.