Fenerbahçe'den çek skandalı! Galatasaray...

Ara transfer döneminin en bomba transferlerinden biri Serdar Aziz'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gidişi olmuştu. Bu transfer oldukça ses getirmiş ve kimi Galatasaraylıları da ezeli rakibe kaptırılan milli oyuncu olarak üzmüştü. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve büyük bir kriz patlak verdi.

08.05.2019 16:04 - Son Güncelleme: 08.05.2019 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





