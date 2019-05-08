Fenerbahçe'den çek skandalı! Galatasaray...
Ara transfer döneminin en bomba transferlerinden biri Serdar Aziz'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gidişi olmuştu. Bu transfer oldukça ses getirmiş ve kimi Galatasaraylıları da ezeli rakibe kaptırılan milli oyuncu olarak üzmüştü. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve büyük bir kriz patlak verdi.
08.05.2019 16:04
- Son Güncelleme: 08.05.2019 16:12
Galatasaray, ocak ayında Serdar Aziz'in kontratını oyuncunun 2.3 milyon euro getirmesi karşılığında feshetmişti.
Yıllık 2 milyon euro net ücret kazanan Serdar Aziz'in Aslan'dan 2.1 milyon euro hak edişi vardı ve bundan vazgeçerek kulüpten ayrıldı.
28 yaşındaki futbolcu, kalan 200 bin euro içinse sarı-kırmızılı kulübe Fenerbahçe'den aldığı 200 bin euro'luk bir çek verdi.
Üstelik Serdar Aziz'in ödemeyi taahhüt ettiği zamanın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen ortada herhangi bir miktar yoktu.
FENERBAHÇE'NİN ÇEKİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI
İdareciler, oyuncudan aldığı çeki tahsil etmek istediğindeyse çekin karşılıksız olduğu ortaya çıktı.