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Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu

Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı. Fakat Galatasaray'a geldiği günden bu yana yokları oynuyor... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mbaye Diagne'nin eşi en çok merak edilenler arasında. Ortalarda fazla görünmeyen Diagne'nin eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Diagne olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

08.05.2019 16:51 - Son Güncelleme: 08.05.2019 17:30
Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Kasımpaşa'da gol olup yağan Mbaye Diagne, Galatasaray'da yokları oynuyor. Hal böyle olunca Diagne hakkında her şey yakın mercek altında. Onlardan biri de Diagne'nin gözlerden uzak tuttuğu eşi. İşte Mbaye Diagne'nin gizemli eşi.

Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu

Shinji Kagawa - Maggy Natsuki

Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu

Maggy Natsuki

Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu

Enzo Roco & Leticia Ribeiro

Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu

Jailson ve sevgilisi

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