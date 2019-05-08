Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu
Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı. Fakat Galatasaray'a geldiği günden bu yana yokları oynuyor... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mbaye Diagne'nin eşi en çok merak edilenler arasında. Ortalarda fazla görünmeyen Diagne'nin eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Diagne olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Kasımpaşa'da gol olup yağan Mbaye Diagne, Galatasaray'da yokları oynuyor. Hal böyle olunca Diagne hakkında her şey yakın mercek altında. Onlardan biri de Diagne'nin gözlerden uzak tuttuğu eşi. İşte Mbaye Diagne'nin gizemli eşi.