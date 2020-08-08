Fenerbahçe'den 5.transfer için gece yarısı operasyonu! Açıklanması an meselesi | Transfer haberleri
Transfer dönemine en hızlı başlayan takım Fenerbahçe oldu... Geride bıraktığımız 2 sezonda oldukça zor günler geçiren Fenerbahçe'nin gelecek sezon için parolası 'şampiyonluk' Bu kapsamda transfer operasyonlarını yürüten sarı-lacivertliler önce Erol Bulut'u takımın başına getirdi. Ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, gece yarısı operasyonuyla bir dönem Galatasaray forması giyen o ismin transferini de tamamlamak üzere. İşte o transfer gelişmesi...
08.08.2020 10:21
- Son Güncelleme: 08.08.2020 10:21
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