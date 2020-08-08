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Fenerbahçe'den 5.transfer için gece yarısı operasyonu! Açıklanması an meselesi | Transfer haberleri

Transfer dönemine en hızlı başlayan takım Fenerbahçe oldu... Geride bıraktığımız 2 sezonda oldukça zor günler geçiren Fenerbahçe'nin gelecek sezon için parolası 'şampiyonluk' Bu kapsamda transfer operasyonlarını yürüten sarı-lacivertliler önce Erol Bulut'u takımın başına getirdi. Ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, gece yarısı operasyonuyla bir dönem Galatasaray forması giyen o ismin transferini de tamamlamak üzere. İşte o transfer gelişmesi...

08.08.2020 10:21 - Son Güncelleme: 08.08.2020 10:21
Fenerbahçe'den 5.transfer için gece yarısı operasyonu! Açıklanması an meselesi | Transfer haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'de transfere en hızlı başlayan takım oldu. Harcama limiti tartışmaları sonrası dört flaş transferi açıklayan sarı lacivertli ekip, transferlere devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den 5.transfer için gece yarısı operasyonu! Açıklanması an meselesi | Transfer haberleri

İMZALAR HIZLI BAŞLADI
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçmişti. Mert Hakan, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'den 5.transfer için gece yarısı operasyonu! Açıklanması an meselesi | Transfer haberleri

GÖKHAN VE CANER GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe, ardından Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü de resmen duyurmuştu.

Fenerbahçe'den 5.transfer için gece yarısı operasyonu! Açıklanması an meselesi | Transfer haberleri

Sarı lacivertli ekip, bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin'i de aynı gün içinde açıklamıştı. Tecrübeli sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe'den 5.transfer için gece yarısı operasyonu! Açıklanması an meselesi | Transfer haberleri

Fenerbahçe'nin 4. transferi ise Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak olmuştu. Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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