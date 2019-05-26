Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor
Önümüzdeki sezon yeni bir kadroyla şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Emre Belözoğlu ile anlaşarak ilk adımı atan sarı lacivertli ekibin hedefinde Süper Lig'den başka isimler de var. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Süper Lig futbolcuları...
26.05.2019 10:38
- Son Güncelleme: 26.05.2019 10:39
Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yoğun mesai harcıyor.
Bu kapsamda tecrübesinden yararlanmak amacıyla eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 3 ismine daha göz dikti…
Başkan Ali Koç ve ekibinin Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardığı ayrıca takımdan ayrılması muhtemel Volkan'ın yerine kaleci Mert Günok'u, orta sahaya takviye yapmak amacıyla da İrfan Can Kahveci'yi transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
Fenerbahçeli idarecilerin bu üç oyuncu için Başakşehir'le önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.
YANAL'DAN İKİ İSTEK
Bu arada Ersun Yanal'ın transfer raporunda 30 futbolcuya yer verdiği, listenin başına ise Trezeguet ve Azubuike'yi yazdığı belirtildi.