Aslan evinde kükredi! (MS: Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Yeni transferler de maçta forma giydi. Galatasaray, seyircisi önünde Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup etti Galatasaray, maçın 1. dakikasında Sinan Gümüş'ün attığı gol ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, 22. dakikada Henry Onyekuru ile skoru 2-0 yaptı. Asist Ndiaye'den geldi. Sarı kırmızılılar, 26. dakikada Sinan Gümüş'le farkı ikiye çıkardı. 59. dakikada Fernando'nun pasında Henry Onyeluru, skoru 4-0'a getirdi. 63'te yeniden sahneye çıkan Onyekuru, hat-trick yaptı: 5-0 Galatasaray 86'da Ndiaye'nin müthiş golüyle skoru 6-0 yaptı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.