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Aslan evinde kükredi! (MS: Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 20:51:27 Güncelleme: 21:01:24
Aslan evinde kükredi! (MS: Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Yeni transferler de maçta forma giydi.

Aslan evinde kükredi! (MS: Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü)

Galatasaray, seyircisi önünde Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup etti

Aslan evinde kükredi! (MS: Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü)

Galatasaray, maçın 1. dakikasında Sinan Gümüş'ün attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Aslan evinde kükredi! (MS: Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü)

Galatasaray, 22. dakikada Henry Onyekuru ile skoru 2-0 yaptı. Asist Ndiaye'den geldi.

Aslan evinde kükredi! (MS: Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü)

Sarı kırmızılılar, 26. dakikada Sinan Gümüş'le farkı ikiye çıkardı.

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