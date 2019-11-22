Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Fenerbahçe'de bazı isimlerin FIFA'ya gideceği iddia edildi... Sarı-lacivertlilerde maddi sorunlar, en önemli sorunlar arasında. Sıcak para akışında yaşanan sıkıntı, ödemeleri geciktiriyor. Ali Koç döneminde transfer edilen bazı isimlerin ise alacaklarının ödenmesi için FIFA'ya gideceği öğrenildi. İşte o isimler ve Fenerbahçe'nin yol haritası...

22.11.2019 12:13 - Son Güncelleme: 22.11.2019 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





