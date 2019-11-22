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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Fenerbahçe'de bazı isimlerin FIFA'ya gideceği iddia edildi... Sarı-lacivertlilerde maddi sorunlar, en önemli sorunlar arasında. Sıcak para akışında yaşanan sıkıntı, ödemeleri geciktiriyor. Ali Koç döneminde transfer edilen bazı isimlerin ise alacaklarının ödenmesi için FIFA'ya gideceği öğrenildi. İşte o isimler ve Fenerbahçe'nin yol haritası...

22.11.2019 12:13 - Son Güncelleme: 22.11.2019 12:16
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Fenerbahçe'nin, halen en önemli sorunu ekonomik konular.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Başkan Ali Koç ve yönetimi geldikten sonra yaptıkları açıklamalarda birçok kez bu konuya vurgu yaptı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Kulübün gelirlerinin doğrudan borç ve faizlere gitmesinden dolayı sarı-lacivertliler yeni gelir kalemleri yaratmak birçok çalışma yapmıştı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Kulübün mevcut durumun biraz olsun düzeltilmesi için yapılan ve yapılmaya devam edecek çalışmalarla yaşanan sıkıntılar şu şekilde özetlendi;

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Mali kaynak sıkıntısını aşmak için "Fener Ol" projesi hayata geçti. Bu çerçevede kulüp 25 Milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti. Yönetim yeni yıl ile birlikte "Fener Ol projesine" devam etmeyi planlıyor.

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