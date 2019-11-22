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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri

Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı Galatasaray - Başakşehir maçıyla start alıyor. Süper Lig'in 12'nci haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyum'unda ligin iddialı ekiplerinden Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi Galatasaray'da Luyindama, Andone ve Falcao'nun sakatlıkları can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir tercih yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte Galatasay - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

22.11.2019 10:08 - Son Güncelleme: 22.11.2019 10:08
Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 12. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda Sakatlıkları süren Luyindama, Falcao, Şener, Belhanda ve Andone bugün forma giyemeyecek. Yine milli takımlarından sakat dönen Muslera ve Babel'in ise yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. İyileşen Lemina da kadrodaki yerini alacak.

Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri

Eksikler nedeniyle farklı bir kadro ile sahaya sürecek olan Terim, Donk, Ahmet ve Marcao ile üçlü savunma yapacak. Orta sahada Ömer atakları yönlendirecek, Adem ve Babel ise forvette olacak.

Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri

BELHANDA-BABEL CEZA SINIRINDA
Başakşehir maçı öncesi Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Galatasaray'ın tüm lig maçlarında forma giyen Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Belhanda bugün oynar ve sarı kart görürse Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri

VISCA VE CRIVELLI UYARISI
Fatih Terim, Başakşehir maçında önde baskı kurulmasını istedi. Türk Telekom'un atmosferine güvenen tecrübeli teknik adam zorlu karşılaşma öncesinde bireysel değil takım halinde pres yapılması talimatı verdi. Terim özellikle rakibin kanat oyuncularından Visca'ya dikkat çektiği öğrenildi. Crivelli konusunda da uyarlar yaptı.

Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri

AVRUPA LİGİ İÇİN ÖNEMLİ
Başakşehir karşısında alınacak galibiyet Club Brugge maçı öncesi Galatasaray'ın moral kazanmasını da sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybeden sarıkırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü ağırlayacağı Belçika ekibi karşısında iyi bir sonuç alırsa Avrupa Ligi'ne kalma şansını güçlendirecek.

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