Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri
Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı Galatasaray - Başakşehir maçıyla start alıyor. Süper Lig'in 12'nci haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyum'unda ligin iddialı ekiplerinden Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi Galatasaray'da Luyindama, Andone ve Falcao'nun sakatlıkları can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir tercih yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte Galatasay - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 12. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda Sakatlıkları süren Luyindama, Falcao, Şener, Belhanda ve Andone bugün forma giyemeyecek. Yine milli takımlarından sakat dönen Muslera ve Babel'in ise yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. İyileşen Lemina da kadrodaki yerini alacak.
VISCA VE CRIVELLI UYARISI
Fatih Terim, Başakşehir maçında önde baskı kurulmasını istedi. Türk Telekom'un atmosferine güvenen tecrübeli teknik adam zorlu karşılaşma öncesinde bireysel değil takım halinde pres yapılması talimatı verdi. Terim özellikle rakibin kanat oyuncularından Visca'ya dikkat çektiği öğrenildi. Crivelli konusunda da uyarlar yaptı.
AVRUPA LİGİ İÇİN ÖNEMLİ
Başakşehir karşısında alınacak galibiyet Club Brugge maçı öncesi Galatasaray'ın moral kazanmasını da sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybeden sarıkırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü ağırlayacağı Belçika ekibi karşısında iyi bir sonuç alırsa Avrupa Ligi'ne kalma şansını güçlendirecek.