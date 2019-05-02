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Fenerbahçe'de sambacı harekatı! Joaozinho'nun menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda bir kadro kurmak için hazırlıklara devam eden Fenerbahçe, Dinamo Moskova ile olan kontratı Haziran ayında bitecek olan Brezilyalı Joaozinho ile el sıkıştı.

02.05.2019 10:43 - Son Güncelleme: 02.05.2019 10:44
Fenerbahçe'de sambacı harekatı! Joaozinho'nun menajeri İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Joaozinho'nun peşinde olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de sambacı harekatı! Joaozinho'nun menajeri İstanbul'a geldi

Mathieu Valbuena'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kaldıran sarı-lacivertli yönetimin, sol kanatta doğacak boşluğu Brezilyalı yıldızla doldurmayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de sambacı harekatı! Joaozinho'nun menajeri İstanbul'a geldi

Dinamo Moskova ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan sambacı için bir süredir temasların devam ettiği ifade edilirken, prensip olarak el sıkışıldığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de sambacı harekatı! Joaozinho'nun menajeri İstanbul'a geldi

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Sambacının menajeri Leanorda Cornacini'nin son bir ayda iki kez İstanbul'a geldiği de iddialar arasında...

Fenerbahçe'de sambacı harekatı! Joaozinho'nun menajeri İstanbul'a geldi

30 yaşındaki Joaozinho, sol kanadın yanında sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor.

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