Fenerbahçe'de sambacı harekatı! Joaozinho'nun menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda bir kadro kurmak için hazırlıklara devam eden Fenerbahçe, Dinamo Moskova ile olan kontratı Haziran ayında bitecek olan Brezilyalı Joaozinho ile el sıkıştı.

02.05.2019 10:43 - Son Güncelleme: 02.05.2019 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





