Fenerbahçe'de sambacı harekatı! Joaozinho'nun menajeri İstanbul'a geldi
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda bir kadro kurmak için hazırlıklara devam eden Fenerbahçe, Dinamo Moskova ile olan kontratı Haziran ayında bitecek olan Brezilyalı Joaozinho ile el sıkıştı.
02.05.2019 10:43
- Son Güncelleme: 02.05.2019 10:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Joaozinho'nun peşinde olduğu ifade edildi.
Mathieu Valbuena'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kaldıran sarı-lacivertli yönetimin, sol kanatta doğacak boşluğu Brezilyalı yıldızla doldurmayı planladığı belirtildi.
Dinamo Moskova ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan sambacı için bir süredir temasların devam ettiği ifade edilirken, prensip olarak el sıkışıldığı konuşuluyor.
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Sambacının menajeri Leanorda Cornacini'nin son bir ayda iki kez İstanbul'a geldiği de iddialar arasında...
30 yaşındaki Joaozinho, sol kanadın yanında sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor.