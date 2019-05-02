Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in skandal videosu ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz'dan sonra...
Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın skandal görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bir rezalet de Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'ten geldi. Nikola Kalinic'in bir kadın ile görüntülü konuşurken çektiği cinsel içerikli video sosyal medyaya düştü. İşte Nikola Kalinic'in skandal görüntüleri...
02.05.2019 10:08
- Son Güncelleme: 02.05.2019 10:23
Kalinic, Eurohoops'a yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları ifade etti:
"Benim iznim olmadan ve bilinçli olarak bana zarar vermek için bazı görüntüler piyasaya sunuldu. Tamamen uygunsuz olan bu görüntüler buna rağmen mahremiyetim ve o dönemki kız arkadaşımla ilgili görüntülerdi. Bu görüntüler ortaya çıktığı için berbat hissediyorum...
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