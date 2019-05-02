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Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in skandal videosu ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz'dan sonra...

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın skandal görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bir rezalet de Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'ten geldi. Nikola Kalinic'in bir kadın ile görüntülü konuşurken çektiği cinsel içerikli video sosyal medyaya düştü. İşte Nikola Kalinic'in skandal görüntüleri...

02.05.2019 10:08 - Son Güncelleme: 02.05.2019 10:23
Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in skandal videosu ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz'dan sonra...

Sözde fenomen Kerimcan Durmaz'ın skandal videosunun ortaya çıkmasının ardından şimdi de Fenerbahçeli yıldız basketbolcunun rezalet görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in skandal videosu ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz'dan sonra...

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Fenerbahçe Beko forması giyen Nicola Kalinic'in bir kadınla görüntülü konuşurken kendini tatmin ettiği anlar sosyal medyaya düştü.

Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in skandal videosu ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz'dan sonra...

Bir kadın ile müstehcen anları internette yayılan Kalinic'in özel bir video uygulamasıyla görüntülü olarak konuştuğu görülüyor. Fenerbahçe Beko'da forma giyen Kalinic, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in skandal videosu ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz'dan sonra...

Kalinic, Eurohoops'a yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları ifade etti:

"Benim iznim olmadan ve bilinçli olarak bana zarar vermek için bazı görüntüler piyasaya sunuldu. Tamamen uygunsuz olan bu görüntüler buna rağmen mahremiyetim ve o dönemki kız arkadaşımla ilgili görüntülerdi. Bu görüntüler ortaya çıktığı için berbat hissediyorum...

Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in skandal videosu ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz'dan sonra...

Bu durum onlara sıkıntı verdiyse ailem, kulübüm, antrenörlerim, takım arkadaşlarım ve sevenlerimden her birinden özür dilemek istiyorum. Mahremiyetimin ihlaline ilişkin soruşturma devam ettiği için konu hakkında daha fazla yorum yapamam."

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