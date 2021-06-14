Fenerbahçe'de ilk bomba patlıyor! İtalyan stoper formayı giyecek
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Bonservisi Juventus'ta bulunan son olarak Serie A'da Cagliari forması giyen 26 yaşındaki stoper Fenerbahçe'nin radarına girdi. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Rugani, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeye yakın...
14.06.2021 12:40
- Son Güncelleme: 14.06.2021 12:40
Sarı-Lacivertliler'de taraftarlar yeni gelecek teknik adamı heyecanla beklerken, transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Yeni sezon öncesi mutlaka bir stoper almayı planlayan Fenerbahçe'de bu bölge için gündeme gelen son isim Daniele Rugani oldu.
26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligin ilk yarısını Fransa'nın Rennes takımında, ikinci devresini ise İtalya'nın Cagliari ekibinde kiralık olarak geçirdi.
Rugani, Juventus'un kendisini kadroda düşünmemesi halinde kariyerine üst sıralar için yarışan bir takımda devam etmek istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre 1.90 m.'lik stoper için iki olası adres var: Fenerbahçe ve Fiorentina...
Juve'ye geri dönen Massimiliano Allegri'nin Rugani'yi kadroda tutmasının olası gözükmediği ve 26 yaşındaki oyuncunun yeniden kiralanmasının gündemde olduğu belirtildi.
HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Haberde, Juventus'un yıldız futbolcuyu, Fiorentina'nın golcüsü Vlahovic'in transferinde takasta kullanabileceği de vurgulandı.