Cengiz Ünder'in sevgilisi bakın kimmiş o da ünlü çıktı! EURO 2020'den elendikten sonra soluğu Çeşme'de aldı
Geçen sezon kiralık olarak İngiltere'nin Leicester City takımında top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder aradığı aşkı buldu. Son günlerde adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile anılan Cengiz Ünder, A Milli futbol takımı EURO 2020'den elendikten sonra soluğu sevgilisiyle Çeşme'de aldı. Bakın Cengiz Ünder'in yeni aşkı kim çıktı. İşte haberin detayları...
02.07.2021 11:59
- Son Güncelleme: 02.07.2021 12:00
İngiltere'nin Leicester City takımında top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya ile flört ettiğini duyuyorduk ama esas flörtü meğer Suna Çavuşoğlu'ymuş.
Hürriyet'tin haberine göre; 5 aydır, sosyal medyanın ünlü isimlerinden Çavuşoğlu ile birlikte olan Cengiz Ünder, milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından soluğu sevgilisiyle birlikte Çeşme'de almış.
Çeşme'de ev tutan ve bütün yazı burada geçirmeyi planlayan sevgililerin ilişkilerini gizlemek gibi bir çabaları da yokmuş.
Her yere el ele giden çiftin çok mutlu olduğu, gelen bilgiler arasında...